Поддельные AirPods могут быть опасными для здоровья

Французские эксперты из 60 Millions de consommateurs протестировали несколько экземпляров AirPods китайского производства, сделав вывод, что они несут опасность для здоровья человека. Несмотря на доминирование на рынке беспроводных наушников с долей почти в 50%, далеко не все пользователи готовы платить за обычную и Pro-версию 160 и 250 долларов соответственно.

В связи с этим покупатели рассчитывают на приобретение китайской подделки по доступной цене. Всего было заказано 7 экземпляров поддельных AirPods, и лишь 4 из них добрались до французских журналистов. Более того, 1 из 4 пар впоследствии оказалась сломанной, что свидетельствует о немалой вероятность брака при приобретении «фейковых» AirPods. В результате проверки качества звука выяснилось, что одна пара наушников несёт опасность для слуха, ведь максимальная громкость превышает допустимую на 10 дБ.

Помимо этого, при производстве поддельных AirPods используются самые дешевые комплектующие, вроде пластика, краски, металлических элементов и магнитов. В заключении журналисты призвали покупателей быть осторожными при выборе беспроводных наушников, не связываясь даже с самой качественной подделкой.

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