Баскетболист Коби Брайант погиб в США при крушении вертолета

26.01.2020, 22:58, Новости дня

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант погиб в при крушении вертолета в США, сообщил американский интернет-ресурс TMZ.

По информации источника, частный вертолет 41-летнего Брайанта разбился недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Погибли пять человек, в том числе сам спортсмен. Информацию о гибели Брайанта подтвердил журналист ESPN Эдриан Войнаровски, передает ТАСС.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах – самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол». У Брайанта осталось четверо детей.

Напомним, Коби Брайант входил в десятку самых высооплачиваемых спортсменов всех времен.



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