В Ираке за два дня возобновившихся демонстраций погибли более 15 человек

В ходе возобновившихся столкновений протестующих с силами правопорядка на юге Ирака погибли более 15 человек. Об этом сообщает AFP.

Против демонстрантов применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Однако они продолжили блокировать дороги и продолжили сидячие забастовки.

25 января силы безопасности попытались вытеснить протестующих из центра Багдада и нескольких южных городов, погибли 4 человека, десятки ранены.

Волна антиправительственных демонстраций охватила Ирак 1 октября. Изначально протестующие требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. 5 октября жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, Эд-Дивании и Эн-Насирии, выступив против коррупции, нехватки рабочих мест и плохого гособеспечения.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести реформы в соцсфере и перестановки в правительстве, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьера.

Всего с момента начала демонстраций в Ираке погибли более 300 человек, более 15 тысяч человек получили ранения.

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