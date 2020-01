TMZ: Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщает издание TMZ.

Трагедия произошла в калифорнийском городе Калабасас. По данным издания, в результате падения вертолета погибли все пятеро человек, находившиеся в нем. После падения вертолет загорелся. Спасатели, прибывшие на место крушения, спасти никого не смогли.

#BREAKING: Kobe Bryant killed in helicopter accident; atleast 3 others killed too — @TMZ pic.twitter.com/eeQIBJtUFO

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 26, 2020

41-летний Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году, отыграв 20 сезонов за команду «Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом с калифорнийским коллективом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российская актриса Наталья Андрейченко, проживающая в Мексике, пропала в этой стране, сообщил директор актрисы Ян Трунцев. «Со мной связалась ее подруга Марэт, она была у нее в гостях в Канкуне в три часа дня. После этого она уехала, сославшись на плохое самочувствие, и все, связь с ней пропала. В общем, это вся информация, которая мне […]