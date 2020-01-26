TMZ: Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщает издание TMZ.
Трагедия произошла в калифорнийском городе Калабасас. По данным издания, в результате падения вертолета погибли все пятеро человек, находившиеся в нем. После падения вертолет загорелся. Спасатели, прибывшие на место крушения, спасти никого не смогли.
#BREAKING: Kobe Bryant killed in helicopter accident; atleast 3 others killed too — @TMZ pic.twitter.com/eeQIBJtUFO
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 26, 2020
41-летний Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году, отыграв 20 сезонов за команду «Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом с калифорнийским коллективом.
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