TMZ: Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

26.01.2020, 22:57, Новости дня

Баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщает издание TMZ.

Трагедия произошла в калифорнийском городе Калабасас. По данным издания, в результате падения вертолета погибли все пятеро человек, находившиеся в нем. После падения вертолет загорелся. Спасатели, прибывшие на место крушения, спасти никого не смогли.

#BREAKING: Kobe Bryant killed in helicopter accident; atleast 3 others killed too — @TMZ pic.twitter.com/eeQIBJtUFO

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 26, 2020

41-летний Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году, отыграв 20 сезонов за команду «Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом с калифорнийским коллективом.



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