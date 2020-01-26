Москалькова решила поддержать ходатайство израильтянки Иссахар о помиловании

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании израильской гражданки Наамы Иссахар в адрес президента, сообщили в пресс-службе уполномоченного.
«Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ оказали Нааме помощь в составлении ходатайства о помиловании. Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство в адрес президента», – приводит слова пресс-службы ТАСС.
В воскресенье стало известно, что Иссахар обратилась к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. Комиссия по помилованию соберется 27 января в 18.00.
Напомним, президент Путин провел в Израиле встречу с матерью Иссахар. Глава государства отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и заверил, что «все будет хорошо». Позднее в Кремле разъяснили, что процесс освобождения Иссахар тормозит то, что она не обращалась к президенту с просьбой о помиловании.
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