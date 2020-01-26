Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

На территории посольства США в Ираке упала одна из ракет, выпущенных по «зеленой зоне» Багдада, сообщил информационный портал Magazine News со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации издания, ракета попала в здание на территории дипломатического комплекса, всего по «зеленой зоне» Багдада было выпущено не менее пяти ракет, передает ТАСС.

Во вторник неподалеку от посольства США в Багдаде разорвались три ракеты. На следующий день после этого премьер Ирака начал «оформлять позицию» по выводу войск США.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.





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