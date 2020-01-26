Учёные из Великобритании назвали 5 сокращающих жизнь привычек

В результате проведённого исследования учёным из школы им. Тана Чана Гарвардского университета (Великобритания) удалось определить 5 привычек, значительно сокращающих продолжительность жизнь человека. Самой опасной и приносящей наибольший вред здоровью специалисты назвали курение.

Авторы проекта анализировали собираемую на протяжении трёх десятков лет информацию о привычках и состоянии здоровья 73 тысяч женщин и 38 тысяч мужчин. В итоге оказалось, что отказ от ряда привычек может положительно отражаться на продолжительности жизни. Так, сокращающими годы названы: чрезмерное употребление алкогольных напитков, курение, увлечение фаст-фудом, избыточная масса тела и дефицит физической активности. При этом избавившись от названных привычек можно не менее, чем на 10 лет продлить жизнь.

К примеру, 50-летние женщины, пересмотревшие свои пищевые пристрастия и пагубные привычки, в среднем могут прожить на 14 лет дольше тех, кто живёт в прежнем режиме, пояснил доктор Фрэнк Ху, один из авторов проекта. У мужчин, отказавшихся от алкоголя, курения, вредной пищи, контролирующих вес и занимающихся спортом, длительность жизни увеличилась примерно на 12 лет.

Исходя из этого, британские учёные рекомендуют чаще заниматься физическими упражнениями, есть здоровую пищу, не употреблять спиртное и отказаться от никотина, что в перспективе поможет прожить дольше, информирует интернет-портал «Слово и Дело».

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