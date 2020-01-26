США смогут эвакуировать из Уханя лишь ограниченное число американцев

Американских граждан, проживающих и работающих в Ухане в качестве частных лиц, предупредили, что многим из них не хватит мест на эвакуационном рейсе, предназначенном для сотрудников американского консульства в этом городе, ставшем центром эпидемии коронавируса.

«Госдепартамент ведет подготовку к перевозке своего персонала, работающего в Генеральном консульстве США в Ухане, в Соединенные Штаты», – говорится в сообщении посольства США в Пекине, опубликованном в воскресенье.

В сообщении отмечается, что самолет совершит прямой перелет из Уханя в Сан-Франциско.

«Количество посадочных мест крайне ограничено, и нет возможности перевезти каждого, кто проявит такой интерес. Приоритет будет отдан людям, для которых заражение коронавирусом связано с повышенным риском», – говорится в сообщении.

Американка, преподающая в университете Уханя, которая просила не называть своего имени из-за опасений перед китайскими властями, заявила «Голосу Америки», что ни консульство, ни американское посольство в Пекине пока не связывались с большинством американских граждан в городе.

«Может быть, они связались с несколькими привилегированными людьми, но в целом они не связываются с обычными американскими гражданами. Мы не получаем практически никакой поддержки и никакой помощи», – заявила она Китайской службе «Голоса Америки».

В объявлении на сайте посольства американцам, желающим получить место в самолете, предлагается обратиться в службу для американских граждан и предоставить свои паспортные данные.

«В Ухане находятся тысячи американцев, – сказала собеседница «Голоса Америки». – В Боинге-747 помещаются 250 человек, они всех не вывезут. Даже если все захотят улететь, они не возьмут нас всех».

Объявление появилось на фоне ограничений на поездки, введенных в регионе, которые особенно затронули Ухань. Улицы города были, в основном, пусты после появления расплывчатых правил о том, какие автомобили могут выезжать на дороги, а какие нет, – даже в городских районах.

Некоторые жители Уханя сообщили, что в начале эпидемии власти арестовывали людей, обвиняя их в распространении «слухов» о болезни в социальных сетях. Упомянутый американский преподаватель заявила, что в дополнение к ограничениям на поездки дезинформация и страх перед властями в Ухане усиливают стресс от эпидемии.

«Это самый сумасшедший опыт за всю мою жизнь. Не хотелось такого пережить. Это какой-то кошмар», – сказала она.

Вирус, заразивший около 2 тысяч человек по всему миру, распространился почти на 15 стран, включая Францию, Канаду и США, где вечером в субботу подтвердился третий случай на юге Калифорнии. Болезнь унесла жизни 56 человек.

Всемирная организация здравоохранения заявила в четверг, что распространение смертельно опасного вируса пока не стало чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

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