«Запрос у так называемого народа». Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

26.01.2020, 21:18, Новости дня

Российский музыкант Сергей Шнуров не исключает, что может заняться политикой. Об этом он заявил 26 января в Москве агентству «РИА Новости».

По его словам, одним из условий для этого должен быть «запрос у так называемого народа», которому он сможет «причинить какое-то добро».

Музыкант подчеркнул, что это станет его решением, а не кого-то «в каких-то кабинетах».

Шнуров считает, что «в данной конфигурации» Государственной Думы РФ места для него нет.

10 января «Медуза» со ссылкой на источники сообщила, что Кремль намерен создать в России ряд новых партий «для создания иллюзии конкуренции, а также для дробления оппозиционно настроенного электората». В качестве лидера одной из партий, которую «пустят в Госдуму», рассматривается, по данным издания, Шнуров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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