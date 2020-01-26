Мнение: Коронавирус, на что нужно обратить внимание

О том насколько Китай при всей своей открытости остается закрытым государством можете почитать в интернете. Сегодня было опубликовано два заявления официального правительства поднебесной. Государственный комитет по делам здравоохранения КНР заявил, что источник происхождения коронавируса пока не установлен (новость от 26 января), а способности коронавируса передаваться от человека к человеку лишь усилились – т.е. вирус мутировал?

Почему я обратил ваше внимание на то, что Китай остается закрытым: не в плане границ, а в плане внутриполитических, социальных процессов. Политика партии у КНР такая же, как и у СССР в свое время – они будут стараться замалчивать и недоговаривать (Мир все еще помнит Чернобыль). Тем более в контексте последних геополитических событий (например, торгово-экономического противостояния КНР и США) партия поднебесной не может позволить себе ударить в грязь лицом на глазах всего мира, а все сейчас смотрят за ними.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже выступил с обращением к нации в котором отметил серьезность сложившейся ситуации и призвал правительство усилить контроль за распространением вируса.

На сегодняшний день в КНР закрыты на карантин более десяти населенных пунктов, чье население переваливает за 30 миллионов жителей. Последние данные по распространению коронавируса в мире: Китай — 2047, включая 56 умерших; Таиланд – 4; Сингапур – 4; Австралия – 4; Малайзия – 4; Япония – 4; Южная Корея – 3; США – 3; Вьетнам – 2; Франция – 2; Непал – 1; Канада – 1.

В Ухане между тем оперативно строится инфекционный госпиталь на 1000 мест.

При этом страна в которой принято закупать все: «от носок до смартфонов», испытывает недостаток в банальных масках/респираторах, а также начинает импорт комплектов биозащиты:

«Провинция Хубэй нуждается в 100 тыс. комплектах медицинских защитных костюмов в сутки. Это около 3 млн единиц каждый месяц. Только 40 предприятий КНР в 14 провинциях страны могут производить такие костюмы, которые удовлетворяют национальным стандартам. Их общая производственная мощность составляет около 30 тыс. таких костюмов в сутки»

Если вам интересно следить за ситуацией в КНР не только через мировые СМИ, то используйте твиттер или инстаграмм. Cегодня нашел парня, который рассказывает о ситуации в Шанхае:

17. Я живу в самом центре Шанхая, ст.метро People Square. На фото башня с часами — это музей революции, там всегда очередь на вход и куча автобусов с туристами. pic.twitter.com/sraE44u55X

— samo (@stillmatique) January 26, 2020

При всем уровне наличия мобильных телефонов и интернета в КНР жители все равно уверены, что правительство умалчивает реальные факты о масштабах и тяжести вируса. Такое мнение в обществе характерно для граждан поднебесной, т.к. партия есть партия, но замечу, что наличие различных фейков об «ужасах эпидемии» имеет место быть.

22. Китайские власти опубликовали информацию о рейсах, поездах и междугородних автобусах, которыми пользовались пациенты с коронавирусом, попросив всех попутчиков немедленно сообщить об этом властям. Сообщать можно через мессенджер WeChat, туда добавили спец.кнопку pic.twitter.com/wgCfkVfEpE

— samo (@stillmatique) January 26, 2020

По ссылке можете почитать весь тред данного пользователя.

Здоровья всем нам и скорейшего выздоровления всем пострадавшим от новой напасти. Сходите за витаминами и укрепите свой иммунитет, а еще можете поинтересоваться наличием масок в ближайшей к вам аптеке – покупать или нет, дело ваше.

Источник: Теория элит

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