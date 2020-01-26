На фоне новостей о задолженности Агата Муцениеце оправдала Павла Прилучного: «Мог просто не уследить»

26.01.2020, 22:04, Разное

Не так давно в СМИ появились новости о задолженности по налогам у звезды сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» Павла Прилучного. Супруга актёра Агата Муцениеце прокомментировала появившиеся данные, заметив, что муж постоянно занят и просто мог не уследить за долгом.
По имеющейся информации, Павел Прилучный, проживавший несколько лет назад в Новосибирской области, в данном регионе объявлен в розыск судебными приставами. У актёра якобы накопилась задолженность по уплате некоторых налогов на сумму примерно 150 000 рублей. Кроме этого сообщается, что артист не погасил выписанный сотрудниками ГИБДД около 4 лет назад штраф.

Агата Муцениеце в беседе с журналистами призналась, что только от них узнала о розыске супруга приставами. Также она не владеет информацией о задолженности Павла Прилучного, но заранее оправдывает мужа, говоря о плотном гастрольном графике и напряженной работе, из-за чего он действительно мог забыть или не уследить за оплатой долга. Сама Муцениеце тоже не раз обращалась за информацией в налоговую инспекцию, проверяя, нет ли у неё непогашенных задолженностей.



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