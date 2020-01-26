Митчелл Блок: «Наступает золотой век документалистики»

По мере приближения даты очередной оскаровской церемонии 9 февраля, в прессе все оживленнее звучат прогнозы и все заметнее интерес к «закулисью» голосования. Помимо основных номинаций, к которым традиционно приковано внимание публики, в этом году много дебатируются номинированные документальные фильмы. Согласно регламенту, они представлены в двух категориях – полнометражной и короткометражной. Эксперты полагают, что пятерки финалистов в них сильны как никогда, поскольку представляют самую злободневную тематику.

Один из видных американских экспертов в сфере документалистики Митчелл Блок (Mitchell Block) любезно согласился рассказать о специфике голосования в этих категориях.

Продюсер, драматург и консультант Митчелл Блок родился в 1950 году. Закончил частную школу при Принстонском университете, Получил степени бакалавра и магистра искусств в Школе Тиш Нью-Йоркского университета, а степень магистра бизнеса в Колумбийском университете. В 1974 году основал собственную кинокомпанию Direct Cinema, президентом которой и остается сегодня.

Он был исполнительным продюсером документальной короткометражки «Большая мама», которая получила «Оскар» в 2001 году. В 2010 году он выступил продюсером номинированной на «Оскар» фильма «Девушка с плаката» (Poster Girl). В 2018 году Блок стал исполнительным продюсером фильма режиссера Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа», который был в шорт-листе в прошлом году. Много лет преподавал в университете Южной Калифорнии (USC), в других университетах и колледжах, в том числе в различных учебных заведениях Китая.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросил Митчелла Блока по телефону ответить на несколько вопросов.

Олег Сулькин: Мои вопросы в основном касаются категорий документального кино. Они для многих из тех, кто следит за «Оскарами», остаются своего рода терра инкогнита. Люди уделяют гораздо больше внимания игровым категориям, а документальное кино остается в тени. Вы – наверное, самый знающий человек в этой сфере. Если не ошибаюсь, Митчелл, вы входите в оскаровский комитет по документальному кино уже сорок лет. Это так?

М.Б.: Да, примерно.

О.С.: Потрясающе! Расскажите, как вы стали членом комитета и каков ваш теперешний статус?

М.Б.: Как вы знаете, Американская академия киноискусства (AMPAS) разделена на секции (по-английски branches) по профессиям – актерская, продюсерская, режиссерская, операторская и так далее. Когда в 1978 году меня приняли в академию, у документалистов не было своей секции. В 1973 году я снял короткометражный игровой фильм «Без обмана» (No Lies), который через какое-то время был включен в Национальный реестр фильмов, где помещаются выдающиеся фильмы. (Отбираемые ежегодно группой экспертов фильмы хранятся в Библиотеке Конгресса. – О.С.).

О.С.: Позже вы стали исполнительным продюсером фильма «Большая мама», удостоенного «Оскара».

М.Б.: Да, но «Оскары» получают только продюсеры и режиссеры, а не исполнительные продюсеры. Но я тоже гордился этим успехом.

О.С.: Как на протяжении всех этих лет менялись структура и статус документального комитета, членом которого вы являетесь?

М.Б.: На протяжении многих лет номинации и премии в категории документального кино определялись небольшим комитетом, состоявшим примерно из 50 человек, входивших в разные другие секции. Несколько месяцев мы отсматривали в кинотеатре предложенные для номинации фильмы. Затем наступил момент, когда был учреждена секция документального кино – с правилами членства, управляющими, правом номинировать фильмы и так далее. На сегодняшний день в этой секции состоят примерно пятьсот членов.

О.С.: Кто они?

М.Б.: Фактически весь цвет американского и мирового документального кино. Причем половина живут не в Америке, а в других странах.

О.С.: Кстати, один из членов документальной секции — Виктор Косаковский, известный российский режиссер. Его фильм «Акварель» попал в шорт-лист в этом году, но, увы, в пятерку номинантов не прошел.

М.Б.: «Акварель» — изумительный, потрясающий, хотя и несколько трудный для понимания фильм.

О.С.: Но он не прошел в финальную пульку.

М.Б.: Там мест всего для пяти претендентов.

О.С.: Я слышал такое объяснение: «Акварель» слишком отстраненная, философская картина, а академики предпочли два остроактуальных фильма о войне в Сирии «Пещера» и «Для Самы», фильм о политической коррупции в Бразилии («На краю демократии»), остросоциальная лента «Американская фабрика» и экологическая новелла «Страна меда».

«Страна меда». Кадр из фильма. Courtesy photo

М.Б.: Последняя картина, «Страна меда», одна из самых невероятных когда-либо появившихся в этнографическом кино. Она разительно отличается, скажем, от синема-верите «Пещеры», оникак бы на разных полюсах кинематографического видения. Принцип разнообразия наглядно сработал в этом году. Мы видим, что в число номинантов попали самые разные фильмы. А из тех, что не попали, есть, помимо поразительной «Акварели», тоже очень достойные картины, например, «Мэйден», где великолепно использованы видеозаписи 20-30-летней давности. Выбор – всегда отражение чьих-то вкусов. Кто-то любит вестерн, кто-то любит драму.

О.С.: Я читал, что окончательное решение в этой секции принимает исполнительный комитет в составе нескольких десятков членов.

М.Б.: Не думаю, что в нем больше двадцати членов. Я не вхожу в состав этого комитета. Моя сфера специализации – короткометражное кино. Я могу голосовать за документальные фильмы, потому что я был номинирован в этой категории. Крупный режиссер игрового кино Тейлор Хэкфорд может голосовать в категории игровых короткометражек, потому что он сам получал премию «Оскар» в этой категории. И хотя он входит в режиссерскую секцию, он может голосовать и в нашей.

О.С.: Как происходит голосование?

М.Б.: Если вы решили принять участие в голосовании, вам предлагают посмотреть десятка два фильмов. Это определенная часть от общего количества рассматриваемых фильмов. Можно смотреть онлайн, можно посещать специальные просмотры для членов Киноакадемии в разных городах мира. После этого идет голосование. Так формируется шорт-лист.

О.С.: Вы обсуждаете свои предпочтения с коллегами?

М.Б.: Когда-то проводились такие обсуждения. Сейчас их нет.

О.С.: Несколько слов о короткометражках. Мне кажется, это самая малоосвещаемая прессой категория. Я знаю людей, которые хотели бы их посмотреть. Но вот вопрос – где?

М.Б.: Для нас, членов академии, показывают все эти фильмы в кинотеатре. Лично я стараюсь смотреть все, что предлагается. В этот раз я пропустил три просмотра, потому что находился в это время в Китае. Всего я посмотрел порядка ста шестидесяти фильмов – коротких, документальных, игровых, анимационных. Когда я могу, иду в кинотеатр на специальные просмотры, в ином случае смотрю онлайн.

О.С.: Фильм «Страна меда» включен в номинации сразу в двух категориях – «международный фильм» и «полнометражный документальный фильм». В международной категории, которая раньше называлась «фильм на иностранном языке», и так конкуренция колоссальная, ведь туда делегировано фактически все неанглоязычное мировое кино. А тут еще в пятерке финалистов оказался документальный фильм. Вам не кажется это несколько нелогичным?

М.Б.: Нет, не думаю. Все документальные фильмы, которые показывались в кинотеатрах в округе Лос-Анджелес, могут рассматриваться во всех категориях на премии «Оскар». «Страна меда» была выбрана для номинации соответствующим комитетом Северной Македонии как в документальной, так и в международной категориях. Кроме того, он мог претендовать и на номинацию в категории «лучший фильм». Представьте ситуацию, что южнокорейский фильм «Паразиты» не игровой, а документальный, и тогда к его номинациям в главной категории «лучший фильм» и международной, добавилась бы документальная. Не вижу в этом ничего странного. Хочу напомнить, что решение о выдвижении иностранных фильмов принимается не Киноакадемией, а оскаровским комитетом или иной компетентной организацией каждой страны.

О.С.: Как бы вы оценили качество фильмов-финалистов в тех категориях, в которых вы сами голосуете?

М.Б.: В этом году довольно сильная конкуренция в документальной и короткометражной категориях, чего бы я не сказала о прошлом годе. Так бывает, год на год не приходится. В категории документальных короткометражек мои фавориты – «Супермен из Сент-Луиса» и «Иди, беги, ча-ча-ча» (Walk Run Cha-Cha).

«Иди, беги, ча-ча-ча». Courtesy photo

О.С.: А их можно увидеть в кинотеатрах?

М.Б.: Все короткометражки можно увидеть в кинотеатрах. Есть прокатная компания, Shorts International, которая показывает оскаровских номинантов по всему миру в формате альманаха. В прошлом году они получили около 4 млн долларов от кинотеатрального показа номинированных короткометражек.

О.С.: В этом году в оскаровских номинациях, в том числе и в документалистике, заметна экспансия стриминговых сервисов, в первую очередь, Netflix. Вы считаете это позитивной тенденцией?

М.Б.: Еще до Netflix на этот рынок активно вышел кабельный канал HBO. В прошлом я работал для Шейлы Невинс (экс-президент документального производства HBO, спродюсировала более тысячи документальных фильмов. – О.С.). В 80-90-х годах HBO регулярно получал награды за документальные фильмы. Тогда они были одной из немногих структур в Америке, финансировавших их производство. Сегодня, когда к ним присоединились Netflix, Amazon, MTV, «Нэшнл джиографик» и другие, наступает золотой век документалистики. Более двадцати различных каналов покупают документальные фильмы для показа по ТВ и стриминга. Несколько миллиардеров из разных сфер бизнеса стали финансировать производство документальных фильмов. Жаловаться не приходится.

О.С.: Любопытно, что фильм «Американская фабрика», снятый для Netflix, поддержали бывший президент Барак Обама и его жена Мишель. Как вы можете это прокомментировать?

М.Б.: Уточню: они никоим образом не участвовали в производстве этой картины. Я знаком с ее сорежиссером Джулией Райхерт с 70-х годов. Всю свою карьеру она снимала фильмы как независимый режиссер. Что касается Netflix, то глава производства этой компании Тед Серэндос и его супруга давно дружат с Обамой и его супругой. Поэтому нет ничего удивительного, что Netflix подписал с ними соглашение, что они спродюсируют какое-то количество фильмов. Один из этих фильмов – «Американская фабрика».

О.С.: В прессе на днях сообщалось о том, что сирийскому режиссеру номинированного документального фильма «Пещера» Ферасу Файаду Госдепартамент США отказал в визе, в ответ на что ряд кинотелеорганизаций просили власти разрешить ему приезд.

М.Б.: Я знаю Фераса, не так давно с ним разговаривал. Да, сейчас есть немалые сложности для приезда людей из ряда стран в связи с новыми иммиграционными правилами. Мы надеемся, что ему все-таки разрешат приехать на церемонию «Оскар».

Олег Сулькин Журналист, кинокритик, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Нью-Йорке. Подписка

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