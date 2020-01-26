В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус

К поезду прибыла бригада врачей, которая поставила укол пассажиру и посадила его обратно в поезд.

На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом. На пути и платформу не пускали даже персонал, сообщает E1.RU со ссылкой на очевидца.

«Сначала прошла информация, что пекинский поезд везет больную женщину, с китайским коронавирусом, но это на уровне слухов», — сказал собеседник издания.

По словам источника, к поезду прибыла бригада врачей, которая поставила укол пассажиру и посадила его обратно в поезд. Состав отправился в Москву, вокзал работает в штатном режиме.

В областном Минздраве позднее сообщили, что информация о зараженном коронавирусом пассажире поезда не подтвердилась. В пресс-службе Свердловской железной дороги произошедшее не комментировали.

Число жертв эпидемии нового коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 57, более двух тысяч человек человек инфицированы. В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом, однако они фиксируются в граничащих с РФ китайских регионах. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек, некоторые города, в частности Ухань, откуда начала распространяться инфекция, закрыты.

Ранее китаец с подозрением на коронавирус попытался сбежать из скорой помощи.

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