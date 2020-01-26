«Самое время писать заявление»: политологи сообщили о готовящейся отставке главы Чувашии

Руководитель республики может покинуть свой пост после серии скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ближайшее время может покинуть свой пост. Информация об этом активно распространяется в телеграм-каналах и экспертном сообществе. Политологи утверждают, что руководитель республики после серии скандалов должен уйти в отставку.

Напомним, буквально за неделю дней Михаил Игнатьев дважды оказывался в центре скандалов. Так, в первый раз глава региона публично призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Его заявление вызвало нешуточный резонанс — в ситуацию вмешались депутаты Госдумы, «Единая Россия» и Союз журналистов. В итоге Игнатьев принес извинения, пояснив, что он не хотел никого обидеть. А под словом «мочить» Игнатьев якобы подразумевал не более чем публичное порицание непорядочных представителей СМИ.

На прошлой неделе лидер Чувашии вновь оскандалился. Так, Игнатьев заставил офицера МЧС высоко подпрыгивать за ключами от пожарной машины. Инцидент произошел во время торжественного вручения новой техники в Чебоксарах. На видеокадрах отчетливо видно, как майор подпрыгивает, а Игнатьев улыбается. Впрочем, и в этот раз пресс-служба Игнатьева объяснила произошедшее – дескать, это была всего лишь шутка, и никто никого не обижал.

Главе Чувашии прочат отставку

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса в свою очередь назвала ерундой скандальный инцидент с участием чиновника, который произошел во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники. По словам женщины, видео было специально смонтировано. «Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка», — заявила Лариса Игнатьева в комментарии Пятому каналу.

В воскресенье главный редактор издания «Правда ПФО» Александр Белов пожаловался на угрозы после публикации новостей о главе Чувашии. По словам Белова, в комментариях под публикациями об Игнатьеве ему стали писать угрозы. Он сообщил, что появились «странные комменты под публикациями». «Типа «Беловым будет заниматься ФСБ, поскольку он подставил под удар всю РФ», — рассказал журналист. Он также сообщил, что журналистам его издания в последнее время стало трудно получить аккредитацию на мероприятия с властями региона.

Между тем, тучи над Игнатьевым продолжают сгущаться. Так, в «Единой России» не оценили чувство юмора своего однопартийца. Однако в «Единой России», членом которой является Михаил Игнатьев, шутку не оценили. В частности, в партии уже поставили вопрос об исключении Игнатеьва из «Единой России». Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, поведение Михаила Игнатьева «находится за гранью понимания». Он признался, что у него складывается впечатление, что «губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям».

Депутат Наталья Поклонская требует проверить все доходы Михаила Игнатьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в свою очередь заявила, что считает необходимым провести проверку всех источников доходов и расходов главы Чувашской Республики.

«Что же касается губернатора, которому пригрозили отставкой… Мне кажется, это недостаточное наказание. Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах», — написала Поклонская в Telegram. Депутат выразила предположение, что «всплывут» автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора. «А может, наоборот, из имущества — только куртка замшевая, магнитофон… И это все, что нажито непосильным трудом! Давайте уважать друг друга — мы и так в сложное время живем», — заключила Поклонская.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил «Блокноту», что «вопрос об отставке Игнатьева, видимо, уже решен». «Он непопулярен. Запрос на обновление в Чувашии очень большой. Может потому он так себя и ведет. Думал бы о новом сроке, следил бы за собой», — сказал политолог.

Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов в разговоре с «Блокнотом» указал на то, что «Михаилу Игнатьеву самое время писать заявление об отставке». «В сентябре этого года должны пройти плановые выборы главы Чувашии, и у ее нынешнего руководителя минимальные шансы победить и, тем более, повторить успех 2015 года», — резюмировал эксперт.

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