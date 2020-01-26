Приложение Tinder добавит тревожную кнопку для вызова полиции на свидании

Пользователи приложения для знакомств Tinder смогут вызывать полицию на свидания, в случае если почувствуют себя в опасности, пишет The Wall Street Journal. Пользователям в США бесплатная функция будет доступна уже в конце января, позже она появится и в других странах.
Twitter
Приложение для романтических знакомств Tinder, намерена ввести функцию оповещения полиции, на случай если неудачное свидание превратится в опасное, пишет The Wall Street Journal.
Для этого компания — владелец приложения Match Group купила долю в платформе Noonlight, которая отслеживает местонахождение пользователей и передаёт информацию в полицию в случае появления опасности. Размер инвестиции компания не раскрывает.
Отмечается, что уже до конца февраля «тревожная кнопка» появится в американской версии приложения, а в последующие месяцы станет доступна пользователям в остальных странах и будет бесплатной.
Пользователи смогут зафиксировать информацию о том, когда и с кем пройдёт их свидание и в случае опасности вызвать сотрудников правоохранительных органов.
При нажатии на кнопку Noonlight предложит пользователю ввести код. Если код не будет введён, то пользователю мгновенно поступит запрос от диспетчеров платформы. Если и в этом случае ответа не будет, то Noonlight попытается дозвониться до пользователя. Если он не ответит или будет просить о помощи, то по полученным координатам будут направлены экстренные службы.
«Сайтом знакомств нужно управлять так, как если бы вы были мамой, — сказала The Wall Street Journal исполнительный директор Match Group Мэнди Гинсберг, у которой есть 21-летняя дочь. — Я уделяю много внимания безопасности, особенно на нашей платформе, и тому, что мы можем сделать, чтобы ограничить плохое поведение».
Гинсберг уточнила, что данные о местоположении не будут использоваться для маркетинга, а тревожная кнопка не будет передавать информацию в Match Group. У пользователей также будет возможность отключить определение местоположения в настройках приложения.
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