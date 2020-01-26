Адвокат Владимирской Руси

Виктор Медведчук — «Новой»: Сведения о российских войсках на Донбассе должны быть доказаны в суде.

Известный миротворец, бизнесмен и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук организовал в Париже мероприятие по созданию «парламентского измерения Нормандского формата». Виктор Владимирович отметил: неформальное название предложил сам Владимир Путин. Затем была встреча Медведчука и спикера Госдумы Володина, а сейчас, спустя какой-то месяц, инициатива добралась до Франции. Событие произошло в одном из залов Сената. Подробности — в репортаже «Новой газеты».

Виктор Медведчук с большинством участников заседания за несколько минут до начала. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

В зал пришли 7 французских парламентариев (в двух палатах парламента Франции заседает 925 человек). Но пусть вас не смущает этот факт, — подчеркивал депутат ОПЗЖ Олег Волошин: «мы только в начале большого пути».

Депутат заверил, что уже «около 40 французских парламентариев подтвердили своей интерес».

Когда я попросил прислать список, Волошин перенаправил меня к присутствовавшему на мероприятии Гийому Прадура. Г-н Прадура, помощник депутата Европарламента от ультраправой партии «Альтернатива для Германии», прислал 16 фамилий. Аккредитацией на это собрание в Сенате занимался Гийом де Тилльуа, ультракатолик-монархист, издатель мемуаров Жан-Мари Ле Пена…

***

На правах хозяина открыл нашу камерную встречу в зале Monory сенатор Себастьян Мёран из правой партии «Республиканцы», «сторонник диалога» с партией Ле Пен. «Этот зал является бывшей часовней Люксембургского дворца, и я надеюсь, что здесь мы сможем приобщиться к древним корням дружбы между Францией и Украиной», — сказал депутат, напомнив затем про бедную Анну Киевскую, которую с момента начала российско-украинского конфликта, вспоминают на любом «профильном» мероприятии, причисляя ее, в зависимости от потребностей, то к России, то к Украине. На всякий случай уточню, чтобы не давать повода для новых спекуляций: Анна Ярославна никогда не ходила в часовню Люксембургского дворца.

«Как и все парламентарии Франции», «мы считаем, что должен быть мир на всем пространстве Европы — от Атлантики до Урала», — продолжил сенатор.

Анри Малосс, деловой человек с Корсики, бывший председатель Европейского социально-экономического комитета, поведал, что был на саммите восточного партнерства в Вильнюсе в 2013 году, который стал одним из «спусковых механизмов» «украинского конфликта». И вина за конфликт во многом лежит на европейцах, которые «заставили Украину» выбирать между Россией и ЕС: «Это, как если бы меня спросили: кого я больше люблю маму или папу», — пояснил бизнесмен.

Виктор Медведчук пожимает руку деловому человеку Малоссу. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

ПОДРОБНОСТИ

ИНТЕРВЬЮВиктор Медведчук — «Новой газете»

Фото: РИА Новости

— Виктор Владимирович, верно ли, что Зеленский полностью «оттеснил» вас от решения вопроса заложников и заключенных?

— Нет, вы знаете… Он может командовать только людьми, которые находятся в его подчинении. Это первое. Второе. Когда он пришел к власти, то пояснил о том, что он сам и его люди будут вести переговоры по поводу обмена. (…) Поэтому, естественно, от имени власти я не выступал в роли человека, который занимался освобождением, но я это делал по просьбе родственников, я это делал по поручению партии. И мы освободили летом четверых человек из Донецка и Луганска.

Более того, эти переговоры продолжены, но уже на уровне тех людей, которые к нам обращаются, родственников. (…) Но в переговорах от имени Зеленского (…) я не участвую, это факт.

— А как вы участвуете? Один на один с Путиным, или как это происходит?

— Вы знаете, ну у меня есть возможности встречаться и с лидерами непризнанных республик в Донецке и в Луганске, и я встречаюсь с президентом Российской Федерации. И когда такие вопросы поднимаются, они обсуждаются, естественно. (…)

— Некоторые ваши недоброжелатели говорят, что эта инициатива «межпарламентского диалога» возникла после того, как новая украинская власть оттеснила вас от решения вопроса заложников…

— Смотрите, вопрос оттеснения исповедуется оппонентами. «Оттеснили». (…) Когда власть начала самостоятельно этим заниматься, это же не означает, что мы не захотели регулировать вопросы, связанные с миром. Почему? Потому что у нас есть мирный план. Он сегодня является частью программы нашей партии. Ну, вот то, что происходит сегодня — это тоже мир, тоже без (участия) власти. (…) И при Порошенко мы отстаивали мир, и при Зеленском… Мы будем продолжать это делать независимо от того, кто у власти…

— А просто с практической точки зрения: эти ваши переговоры с небольшим количеством парламентариев в 4 странах, вы считаете, могут принести пользу? Не лучше ли было бы, например, вам попытаться уговорить … Я не знаю, Владимир Путин является вашим другом, наверное, кумом… Вот напрямую с ним — потому что ведь он имеет какое-то влияние на происходящее на Донбассе?

— Смотрите, я вам хочу сказать, что мир на Донбассе зависит от людей, которые там живут, в Донецке и Луганске, он, естественно, зависит от Москвы, но в первую очередь, он зависит от Киева. И поэтому говорить — проще или нет, невозможно по одной простой причине. Если Минские соглашения будут выполняться, мир будет. Сегодня в первую очередь соглашения должна выполнять украинская сторона. (…) И здесь господин Путин, при всем своем желании, решить все вопросы не сможет.

— А у него есть желание установить мир в Украине?

— А у него есть желание! (…) Он хочет, чтобы Донбасс вернулся в Украину, но при этом он говорит о том, что никогда не допустит зачисток и репрессий в отношении граждан, живущих на этих территориях. (…) И почему сегодня этих людей надо бросать на откуп той или иной украинской власти, как это было при Порошенко? Я представляю себе, если бы власть украинская пришла туда и наводила порядок… И ничем не лучше на сегодняшний день власть Зеленского.

— А почему вы так много говорите о «националистах», которые «сильно мешают» Зеленскому, почему вы совершенно не упоминаете роль Путина в событиях на Донбассе? Ведь это же, наверное, (демонстрация) необъективности вашего взгляда? А можете ли вы с таким необъективным взглядом заниматься решением вопросов мира?

— Значит, во-первых, у меня объективный взгляд и я имею полное право заниматься этим вопросом. И когда вы говорите о роли Путина или о том, какую я судьбу рисую национал-радикалам, я вам хочу сказать, что сегодня надо договориться о мире. И то, что произошло в 2014-м году на Донбассе, в этом Путин не виноват. В этом виновата киевская власть, которая вовремя не села за стол переговоров, хотя этот стол был, и эти переговоры начинались. И если бы это произошло, то не было бы жертв миллионных. (…)

— Вы считаете, что Путин не виноват… То есть, отправка российских войск и всего остального — это, по-вашему мнению, уменьшило число жертв?

— У меня, вы знаете, есть твердое мнение, что когда вы говорите о российских властях, то вы скажите, пожалуйста, чем вы пользуетесь и откуда идет эта информация? СММ ОБСЕ, которая присутствует с 14-го года на неподконтрольной территории Донбасса, никогда не устанавливала наличие регулярных войск Российской Федерации на территории Украины. Если у вас есть другие сведения, вы мне скажите… А сведения в средствах массовой информации — это точка зрения отдельных средств массовой информации.

— Есть свидетельства людей.

— Смотрите, свидетельства людей могут иметь место, и они называются свидетельствами только тогда, когда это установлено, допустим, судом. Или другим нормативным актом. Пока такого нет.

Источник: Новая газета

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