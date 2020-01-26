Раскрыто содержание записки бросившего детей в Шереметьево отца

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что у двух мальчиков, оставленных в Шереметьево, имелась при себе записка, в которой отец объяснил, почему бросил детей.
«В ней он, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта», – передает ТАСС слова Мишоновой.
«Сегодня же детишки будут доставлены в больницу для прохождения необходимого в таких случаях обследования», – добавила детский омбудсмен.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что дети из неблагополучной семьи. По его словам, в записке отец, личность которого в настоящее время установлена, просит не разлучать детей, временно определить их в приют.
В свою очередь в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что специалисты ведут поиск ближайших родственников двух несовершеннолетних мальчиков, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево. В ближайшее время дети будут находиться в больнице.
Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. Отца разыскивает полиция.
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