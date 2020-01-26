Опубликован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России

Как известно, из-за повышения утилизационного сбора многие автопроизводители повысили цены на свои модели на российском рынке с 1 января 2020 года. После анализа актуальных цен эксперты опубликовали рейтинг самых доступных кроссоверов в РФ на данный момент.
Список открывает отечественная LADA 4×4 за 554 тысячи рублей. Несмотря на обновленный салон, речь идёт о настоящем утилитарном автомобиле, оснащенном 83-сильным «атмосферником», 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом. Следом располагается Chevrolet Niva, за которую сегодня нужно заплатить как минимум 670 тысяч рублей. Транспортное средство оснащено 1,7-литровым двигателем на 80 лошадиных сил, функционирующим в паре с пятиступенчатой МКПП. ТОП-3 закрывает китайский компактный кроссовер Lifan X50, за который сегодня нужно предложить почти 690 тысяч рублей. Сейчас доступна лишь одна комплектация с 103-сильным мотором.
Renault Duster занимает четвертую позицию, со стоимостью в 720 тысяч рублей. Машина выделяется надежностью, неприхотливостью и широкими возможностями на бездорожье. В рейтинг также попала и Chery Tiggo 3 с 1,6-литровым двигателем на 126 лошадиных сил. Базовая модификация автомобиля обойдется россиянину почти в 740 тысяч рублей.
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