Папа Франциск призвал католиков не допустить повторения Холокоста

Папа Римский Франциск в воскресенье призвал католиков мира помолиться и поразмышлять о 75-й годовщине освобождения узников нацистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) и заявить, что подобные злодеяния не должны повториться.

Годовщина освобождения Освенцима отмечается в понедельник. Папа упомянул о ней во время еженедельного обращения и преподания благословения десяткам тысяч верующих на площади Святого Петра.

«Безразличие по отношению к этой огромной трагедии, этого злодеяния недопустимо, а память о нем – это обязанность. Завтра нам всем предлагается остановиться для молитвы и размышлений, и каждый из нас должен сказать в сердце своем: “Больше никогда, больше никогда”», – сказал он.

Более миллиона узников Освенцима, в основном евреи, погибли в лагере в годы Второй мировой войны. В общей сложности жертвами Холокоста стали шесть миллионов евреев.

Обращение понтифика к своей пастве состоялось на фоне усиления антисемитизма в Европе и США. Несколько дней назад Франциск назвал это явление «возрождением варварства».

В пятницу антисемитские граффити были обнаружены на севере Италии, на двери дома сына человека, пережившего Холокост.

Надпись Juden Hier (Здесь живут евреи) над звездой Давида появилась на двери, напоминая вывеску, которыми в нацистской Германии помечались дома евреев и принадлежащие им предприятия.

В декабре на востоке Франции были осквернены десятки еврейских могил на кладбище. Это произошло за несколько часов до того, как законодатели приняли резолюцию, приравнивающую антисионизм к антисемитизму.

Во Франции проживает крупнейшая еврейская община в Европе численностью около 550 тысяч человек, и антисемитские атаки стали обыденным явлением. Только в 2018 году их было более 500. Авторы глобального исследования, проведенного Антидиффамационной лигой, базирующейся в США, пришли к выводу, что антисемитские настроения усилились во многих местах мира, особенно в Восточной и Центральной Европе. Исследование также показало, что значительная часть населения стран Восточной и Западной Европы считает, что евреи слишком много говорят о Холокосте.

До восшествия на папский престол, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск написал книгу в соавторстве со своим другом, аргентинским раввином Авраамом Скоркой.

В 2016 году папа Франциск посетил главную синагогу Рима, расположенную на территории бывшего гетто.

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