Эксперты перечислили признаки дефицита железа, которые не замечают даже врачи

Дефицит железа считается одним из самых встречающихся недостатков рациона в мире. По статистике от него страдает каждый четвертый житель Земли, поэтому врачи рассказали о признаках данного состояния, которые порой не могут обнаружить даже опытные специалисты.

Странным признаком можно считать то, что человек начинает употреблять даже что-то несъедобное. Дефицит железа в большинстве случаев встречается у женщин: среди главных симптомов стоит выделить раздражительность, повышенную вероятность депрессии, также страдает и мозг, который не может функционировать на полную силу. Поскольку эффективность барьерной функции слизистых оболочек уменьшается, у человека могут развиться инфекционные заболевания.

Среди важных симптомов данной проблемы медики назвали бледность кожи и языка, а также регулярную усталость. Одышка и вовсе возникает без серьезных физических нагрузок при выполнении стандартной бытовой задачи. Менее заметными признаками являются частые головные боли, сухость кожи и волос.

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