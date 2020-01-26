Анастасия Волочкова рассказала о деталях своей свадьбы

26.01.2020, 21:21, Разное

Известная российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что совсем недавно её возлюбленный сделал ей предложение. Что касается свадьбы, то она должна состояться в «красивую дату», подчеркнула знаменитость.
Недавно танцовщица стала гостьей ток-шоу «Звезды сошлись», где пояснила о своей личной жизни. Оказывается, буквально недавно её возлюбленный сделал ей предложение. Будущий супруг балерины заявил ей, что оплатит все, что связано с торжественным мероприятием. По словам Волочковой, «на первой свадьбе у нее было 5 платьев, а сейчас будет 7».

Знаменитость очень любит своего будущего супруга и считает грядущую свадьбу «важным и осознанным» событием, которое обязано состояться исключительно в «красивую дату», но уточнять, в какую, не захотела. Волочкова также скрывает и персону своей второй половинки.



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