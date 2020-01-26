Мария Кожевникова в трогательном стиле поздравила сына с пятилетием

Для Марии Кожевниковой 26 января является особым днем, ведь именно в эту дату родился её муж Евгений Васильев и второй сын Максим. Актриса решила поздравить ребенка первым, опубликовав на странице в Instagram трогательную публикацию.
Знаменитость называет своего среднего сына настоящим подарком: самостоятельным, ответственным, надежным, добрым, смелым, честным, терпеливым и любящим. Все задания, которые Кожевникова поручает мальчику, тот выполняет всегда.
«И про стакан воды я знаю точно, кто мне его подаст. В общем, я завидую сама себе!», — отметила артистка. К слову, её старший сын Иван также родился в январе, но 19-го числа. Публикация за считанные часы набрала более 55 000 отметок «Мне нравится», а интернет-пользователи также присоединились к поздравлениям.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», сообщил телеканал Sky News Arabia. По словам и.о. премьер-министра Ирака, он отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Во Львовской области во время ограбления погибла жена директора лесхоза – СМИ / 23 января
- «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «Челси» разгромил «Бернли». Результаты 22-го тура чемпионата Англии / 12 января
- Победитель «Лидеров России» назначен представителем вологодского губернатора в Москве / 14 января
- Нардеп — на Украине посчитали потери после возвращения военных кораблей из России / 28 ноября
- В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн / 6 января
- «Коммерсантъ»: Один однокурсник Путина сменил другого на посту совладельца крупнейшего НПЗ в России / 26 ноября
- Moody’s оценило изменения в российском правительстве / 22 января
- Медведев заявил об урегулировании всех вопросов по газу с Украиной / 31 декабря