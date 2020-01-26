Мария Кожевникова в трогательном стиле поздравила сына с пятилетием

26.01.2020, 21:21, Разное

Для Марии Кожевниковой 26 января является особым днем, ведь именно в эту дату родился её муж Евгений Васильев и второй сын Максим. Актриса решила поздравить ребенка первым, опубликовав на странице в Instagram трогательную публикацию.
Знаменитость называет своего среднего сына настоящим подарком: самостоятельным, ответственным, надежным, добрым, смелым, честным, терпеливым и любящим. Все задания, которые Кожевникова поручает мальчику, тот выполняет всегда.

«И про стакан воды я знаю точно, кто мне его подаст. В общем, я завидую сама себе!», — отметила артистка. К слову, её старший сын Иван также родился в январе, но 19-го числа. Публикация за считанные часы набрала более 55 000 отметок «Мне нравится», а интернет-пользователи также присоединились к поздравлениям.



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