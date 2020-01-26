США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из китайского Уханя – СМИ

США, Япония и Франция начали подготовку к эвакуации своих граждан из китайского города Ухань (провинция Хубэй), где находится эпицентр вспышки заболеваемостью новым коронавирусом 2019-nCoV.

25 января телеканал CNN, ссылаясь на данные своих источников, сообщил, что правительство Соединенных Штатов организует чартерный рейс для дипломатов и граждан США, которые находятся в Ухане.

Как пишет Reuters, 26 января Госдепартамент США издал распоряжение, чтобы сотрудники дипмиссии, не связанные с чрезвычайными ситуациями, и члены их семей покинули провинцию Хубэй. В самолете также будет «ограниченное количество мест» для других американцев, которые находятся в провинции. «Единственный рейс»вылетит в Сан-Франциско 28 января.

Консульство Франции в Ухане проинформировало 26 января, что планирует совместно с властями провинции организовать автобусное сообщение для граждан Франции, которые хотят покинуть город. France24 сообщает, что переговоры сейчас продолжаются; после эвакуации из Уханя, граждан Франции на 14 дней поместят в карантин, после чего разрешат передвигаться дальше.

По данным NHK, министерство иностранных дел Японии ведет переговоры с китайским правительством, чтобы эвакуировать своих граждан. Как сообщил телеканал, 24 января в Ухане находилось около 700 японцев.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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