На самом влиятельном кинофестивале Европы покажут восемь российских картин

Международный кинофестиваль открылся в голландском Роттердаме. Он считается одним из самых влиятельных в Европе, хотя и относится к «молодым» по возрасту. Проходит он всего в сорок девятый раз, но почти за пятьдесят лет успел превратиться в крупнейшее европейское событие.

Одним из отличий фестиваля является то, что собирает он режиссеров и продюсеров некоммерческого кино, а Фонд Хуберта Балса – основателя этого события – оказывает значительную финансовую поддержку тем проектам, которые считаются самыми перспективными по мнению жюри фестиваля.

Стоит отметить, что для российского кино фестиваль сделал очень много. Российские фильмы имели возможность получить на фестивале экраны для первых «полочных» показов, а для «Француза» Смирнова фестиваль предоставил площадку для международной премьеры картины.

В этом году на экранах фестиваля, уже традиционно, будет показано около десятка российских фильмов, в том числе и нашумевшая «Дылда» Балагова.

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