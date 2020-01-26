Под Нижним Новгородом два человека попали под поезд

26.01.2020, 21:12, Новости дня

Электропоезд насмерть сбил двоих мужчин в Нижегородской области, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Трагедия произошла в воскресенье в 18.50 на перегоне Алешино – Большое Козино, передает РИА «Новости».

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехала следственно-оперативная группа нижегородского линейного управления, следователь нижегородского следственного отдела на транспорте и заместитель нижегородского транспортного прокурора.

Проверку проводится также прокуратурой и СК.



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