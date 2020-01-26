Максим Галкин прокомментировал информацию о вырубке леса около его замка

По словам юмориста и телеведущего Максима Галкина при изменении категории земли неподалеку от его дома в деревне Грязь возникали определенные нарушения. Напомним, что недавно отечественные издания распространили информацию о возможной вырубке леса в окрестности подмосковных поселков Грязь, Липки и Синьково.

Вместо лесного массива в этом районе появится жилой. В связи с этим жители близлежащих населенных пунктов обратились в суд. Галкин признался, что ещё не получал ответа от чиновников о судьбе леса. История началась несколько лет назад, когда данный лес перевели из охраняемой в поселковую зону. По словам артиста, при оформлении документации чиновники совершили ошибки – глава правительства не принял документ.

Более того, этот лес является одним из последних сохраненных культурно-исторических ландшафтов Московской области. В заключении Галкин заявил, что помимо него и Аллы Пугачевой в освещении данной проблемы заинтересованы и жители соседних посёлков.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», сообщил телеканал Sky News Arabia. По словам и.о. премьер-министра Ирака, он отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в […]