Максим Галкин прокомментировал информацию о вырубке леса около его замка

26.01.2020, 21:04, Разное

По словам юмориста и телеведущего Максима Галкина при изменении категории земли неподалеку от его дома в деревне Грязь возникали определенные нарушения. Напомним, что недавно отечественные издания распространили информацию о возможной вырубке леса в окрестности подмосковных поселков Грязь, Липки и Синьково.
Вместо лесного массива в этом районе появится жилой. В связи с этим жители близлежащих населенных пунктов обратились в суд. Галкин признался, что ещё не получал ответа от чиновников о судьбе леса. История началась несколько лет назад, когда данный лес перевели из охраняемой в поселковую зону. По словам артиста, при оформлении документации чиновники совершили ошибки – глава правительства не принял документ.

Более того, этот лес является одним из последних сохраненных культурно-исторических ландшафтов Московской области. В заключении Галкин заявил, что помимо него и Аллы Пугачевой в освещении данной проблемы заинтересованы и жители соседних посёлков.



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