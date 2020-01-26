Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как ее подросшая дочь Маша делает зарядку

26.01.2020, 21:04, Разное

Телеведущая Лера Кудрявцева не так давно в эфире программы «Секрет на миллион», гостем которой стал Сергей Лазарев, призналась, что с появлением дочери стала больше внимания уделять семье. Теперь же знаменитость поделилась с поклонниками забавным снимком, где показала, как малышка делает зарядку.
В кадре дочь Леры Кудрявцевой, как пояснила сама телеведущая, повторяет зарядку за своей мамой. При этом девочка держится за стену, подняв одну ножку и приняв позу под названием «ласточка». Звезда восхитилась малышкой и отметила, она всегда думает о дочери, несмотря на то, что девочка всегда находится вместе с опытной няней.

Лера Кудрявцева стала мамой в августе прошлого года, родив дочь в браке со спортсменом Игорем Макаровым. В одной из программ телеведущая рассказала, что никогда не потерпит предательства со стороны супруга — узнав о его измене, она сразу подаст на развод.



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