«Выкачивает деньги из Лолиты»: Дмитрий Иванов высказался об адвокате Сергее Жорине

Экс-супруг исполнительницы Лолиты Дмитрий Иванов пояснил о сотрудничестве знаменитости с адвокатом Сергеем Жориным в эфире ток-шоу «Звезды сошлись». Спортивный тренер рассказал, почему юрист регулярно пытается найти компрометирующую информацию на него, а также поведал причины брака с певицей.

По словам Иванова, на сегодняшний день по делу об их разводе состоялось лишь одно предварительное заседание. «Жорин любит оперировать двойными стандартами – он превращает бракоразводный процесс в фарс. Он попросту нашел себе идеального клиента, и продолжит выкачивать деньги из Лолиты по любому поводу», — заявил он.

Тренер также возмущен тем, что адвокат, «состоявший в браке 5 раз», вынуждает его оправдываться по поводу того, сколько раз и кого он звал

замуж. В заключение Иванов рассказал, что ранее был в браке с женщиной гораздо старше его: сейчас она была бы пенсионеркой, если бы не умерла. Тот период житель называет прекрасным, а свою экс-возлюбленную – очень умной женщиной.

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