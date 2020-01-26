Израильтянам впервые разрешили ездить в Саудовскую Аравию

Израиль впервые позволит своим гражданам ездить в Саудовскую Аравию. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на главу МВД Израиля Арье Дери.
В заявлении Дери сказано, что посетить Саудовскую Аравию израильтяне смогут при двух обстоятельствах: по религиозным причинам в качестве паломников или на срок до 9 дней в качестве бизнесменов ради инвестиций.
Обычным путешественникам все еще придется получать разрешение от саудовских властей.
Мусульмане из числа жителей Израиля в течение многих лет отправлялись в паломничество в Саудовскую Аравию, но обычно с особым разрешением или по загранпаспортам.
В прошлом году Саудовская Аравия ввела новую туристическую визу для приезжих из 49 стран, однако Израиль не входит в число стран, имеющих на это право.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», сообщил телеканал Sky News Arabia. По словам и.о. премьер-министра Ирака, он отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гуцериев назвал слухи про обыски в его доме ложью / 25 декабря
- Иран предложил Сирии помощь в выводе американских войск / 24 декабря
- Актрису ленты «Капитан Америка» подозревают в убийстве матери / 2 января
- Детский омбудсмен Украины попал в серьезное ДТП / 24 ноября
- Крымский мост подсветили в цвета флага России / 15 декабря
- Скворцова назвала модель здравоохранения РФ «одной из эталонных» / 28 ноября
- Путин общался с журналистами 4 часа 18 минут / 19 декабря
- СБУ сообщила, что бывший украинский военный из аннексированного Крыма хотел восстановиться на службе, чтобы передавать информацию ФСБ / 14 декабря