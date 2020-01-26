Израильтянам впервые разрешили ездить в Саудовскую Аравию

Израиль впервые позволит своим гражданам ездить в Саудовскую Аравию. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на главу МВД Израиля Арье Дери.

В заявлении Дери сказано, что посетить Саудовскую Аравию израильтяне смогут при двух обстоятельствах: по религиозным причинам в качестве паломников или на срок до 9 дней в качестве бизнесменов ради инвестиций.

Обычным путешественникам все еще придется получать разрешение от саудовских властей.

Мусульмане из числа жителей Израиля в течение многих лет отправлялись в паломничество в Саудовскую Аравию, но обычно с особым разрешением или по загранпаспортам.

В прошлом году Саудовская Аравия ввела новую туристическую визу для приезжих из 49 стран, однако Израиль не входит в число стран, имеющих на это право.

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