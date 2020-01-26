Землетрясение в Турции. Подтверждена гибель 38 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 38. Об этом 26 января сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, информирует агентство «Анадолу».

Четыре человека скончались в провинции Малатья, остальные – в провинции Элазыг.

«В целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Число пострадавших составляет 594 человека, в настоящий момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находились 34 человека, сегодня это число снизилось до 13», – отметил министр.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). После землетрясения было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше. Толчки ощущались в 13 провинциях Турции и на севере Сирии.

По состоянию на полдень 26 января число погибших при землетрясении на востоке Турции составляло 31.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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