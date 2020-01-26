Землетрясение в Турции. Подтверждена гибель 38 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 38. Об этом 26 января сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, информирует агентство «Анадолу».
Четыре человека скончались в провинции Малатья, остальные – в провинции Элазыг.
«В целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Число пострадавших составляет 594 человека, в настоящий момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находились 34 человека, сегодня это число снизилось до 13», – отметил министр.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). После землетрясения было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше. Толчки ощущались в 13 провинциях Турции и на севере Сирии.
По состоянию на полдень 26 января число погибших при землетрясении на востоке Турции составляло 31.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», сообщил телеканал Sky News Arabia. По словам и.о. премьер-министра Ирака, он отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана / 8 января
- Дополнительные поезда планируют запустить на МЦД в пиковые часы / 24 ноября
- Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизнью / 24 декабря
- Кудрявцева рассказала о своем состоянии после операции на груди / 4 января
- В поместье Трампа поймали неизвестную женщину / 19 декабря
- Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в ряде регионов России / 18 января
- «Бавария» победила «Тоттенхэм», ПСЖ разгромил «Галатасарай». Результаты шестого тура Лиги чемпионов / 12 декабря
- Вдова боксера Дадашева потребовала от США компенсацию за смерть мужа / 14 декабря