Нетаньяху выразил оптимизм накануне вашингтонских переговоров по Ближнему Востоку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье выразил надежду, что на начинающейся неделе ему предстоит «творить историю», имея в виду открывающиеся в Вашингтоне переговоры, посвященные мирному плану по Ближнему Востоку, который выдвинул президент США Дональд Трамп.
Нетаньяху приглашен в США для обсуждения этого плана; в понедельник и во вторник президент Трамп будет принимать главу израильского правительства в Белом доме.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (архивное фото)
Ранее проект, подлежащий обсуждению, был отвергнут палестинцами.
«Мы находимся в середине чрезвычайно драматических дипломатических процессов, однако их кульминация еще впереди», – сказал Нетаньяху, беседуя с журналистами в преддверии еженедельного заседания израильского кабинета министров.
«Скоро я отправлюсь в Вашингтон, чтобы встретиться с моим другом – президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который представит свое соглашение, проект века… Я преисполнен надежд, что мы можем творить историю», – добавил Нетаньяху.
Президент Трамп заявил в четверг, что обнародует свой план (обнародование которого не раз откладывалось) перед встречей с Нетаньяху в Вашингтоне.
«Это превосходный план. Это план, который действительно будет работать», – сказал Трамп.
Политический конкурент Нетаньяху Бенни Ганц также приглашен в Белый дом. Как сообщается, президент Трамп примет его в понедельник.
Бенни Ганц (архивное фото)
«Мирный план, разработанный президентом Трампом, войдет в историю как важная веха», – сказал Ганц, выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве.
Как отметил Ганц, от ожидает, что эта инициатива позволит «различным игрокам на Ближнем Востоке, наконец, двинуться вперед к историческому региональному соглашению».
«Этот шаг только подтверждает абсолютный отказ от того, что администрация США делала до сих пор, в особенности – признание Иерусалима столицей Израиля», – говорится в заявлении пресс-секретаря президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.
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