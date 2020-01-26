Нетаньяху выразил оптимизм накануне вашингтонских переговоров по Ближнему Востоку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье выразил надежду, что на начинающейся неделе ему предстоит «творить историю», имея в виду открывающиеся в Вашингтоне переговоры, посвященные мирному плану по Ближнему Востоку, который выдвинул президент США Дональд Трамп.

Нетаньяху приглашен в США для обсуждения этого плана; в понедельник и во вторник президент Трамп будет принимать главу израильского правительства в Белом доме.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (архивное фото)

Ранее проект, подлежащий обсуждению, был отвергнут палестинцами.

«Мы находимся в середине чрезвычайно драматических дипломатических процессов, однако их кульминация еще впереди», – сказал Нетаньяху, беседуя с журналистами в преддверии еженедельного заседания израильского кабинета министров.

«Скоро я отправлюсь в Вашингтон, чтобы встретиться с моим другом – президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который представит свое соглашение, проект века… Я преисполнен надежд, что мы можем творить историю», – добавил Нетаньяху.

Президент Трамп заявил в четверг, что обнародует свой план (обнародование которого не раз откладывалось) перед встречей с Нетаньяху в Вашингтоне.

«Это превосходный план. Это план, который действительно будет работать», – сказал Трамп.

Политический конкурент Нетаньяху Бенни Ганц также приглашен в Белый дом. Как сообщается, президент Трамп примет его в понедельник.

Бенни Ганц (архивное фото)

«Мирный план, разработанный президентом Трампом, войдет в историю как важная веха», – сказал Ганц, выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Как отметил Ганц, от ожидает, что эта инициатива позволит «различным игрокам на Ближнем Востоке, наконец, двинуться вперед к историческому региональному соглашению».

«Этот шаг только подтверждает абсолютный отказ от того, что администрация США делала до сих пор, в особенности – признание Иерусалима столицей Израиля», – говорится в заявлении пресс-секретаря президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

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