Новый игрок появится на рынке кинопроката в России

23 января Sony Pictures, одна из самых известных и крупных мировых киностудий, объявила о том, что создает новую кинопрокатную компанию в России.
ООО «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг» займется на территории РФ совместным с российскими компаниями производством кинокартин, а также маркетингом и прокатом продукции головной студии. Подобный шаг обусловлен сильным ростом кинопроката в России.
Первым релизом российской «дочки» Sony Pictures стал вышедший на отечественные экраны фильм «Плохие парни: навсегда» — третья часть нашумевшей франшизы про неугомонных полицейских. Мартин Лоуренс и Уилл Смит ураганно вернулись на мировые экраны. Картина уверенно держится в лидерах российского и мирового проката. Успех фильма превзошел ожидания и головная студия начала подготовку к съемкам четвертой части.
Планы новой прокатной компании довольно серьезные. Только за 2020 год она займется релизами нескольких картин головной студии, а также дистрибуцией фильмов совместного с российскими кинокомпаниями производства.
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