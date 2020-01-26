Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

Из Болгарии уехали два российских дипломата, которых власти этой страны объявили персонами нон грата, сообщил представитель посольства РФ в Софии.

«Сегодня они покинули страну», – сказал он РИА «Новости».

Напомним, между Россией и Болгарией разгорелся. Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже», а позднее объявила их персонами нон грата.

Москва заявила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный». Российская сторона оставила за собой право на ответные меры.

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