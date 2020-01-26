В Краснодаре госпитализирован прилетевший из Китая пассажир

26.01.2020, 20:37, Новости дня

Пассажир, прибывший в Краснодар из китайского города Санья с повышенной температурой, госпитализирован в инфекционную больницу, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве сообщили ТАСС, что пассажиру поставлен диагноз ОРВИ.

Рейс из китайского города Санья прибыл в Краснодар в воскресенье. Полеты между городами осуществляются раз в неделю на самолетах Boeing 767 вместимостью 328 человек.

По последним данным, число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2 тыс. человек, 57 человек умерли. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек. Вирус оказался очень заразным: он способен передаваться от человека к человеку уже во время инкубационного периода. Власти Китая не исключают, что число инфицированных вскоре может возрасти.



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