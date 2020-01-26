Мнение: Либералы обленились — кому пожаловаться, в Госдеп США?

Я фигею. Наши девчонки заняли весь пьедестал по фигурному катанию — а либеры заткнулись, как партизаны на допросе! Все облазил, сценарий готовлю, нашел старые архивные записи Шендеровича на эту тему, нашел высказывания, полные зависти, спортсменов с Запада и таких же комментаторов, товарищи из страны победившего Майдана уже шаровары все порвали — а российские либералы молчат!
Это что? У них типа воскресенье? Или поняли, что есть вещи на которые лучше не говорить (нет, не верю)? Методички не поступили? Суббота удалась, что до сих пор похмеляются?
И вот эти люди хотят победить Путина. Тьфу. Вовремя я из этого лагеря дернул — не люблю необязательных людей!
Счастья вам.
Источник: Вместе победим!
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