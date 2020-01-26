Мнение: Либералы обленились — кому пожаловаться, в Госдеп США?

Я фигею. Наши девчонки заняли весь пьедестал по фигурному катанию — а либеры заткнулись, как партизаны на допросе! Все облазил, сценарий готовлю, нашел старые архивные записи Шендеровича на эту тему, нашел высказывания, полные зависти, спортсменов с Запада и таких же комментаторов, товарищи из страны победившего Майдана уже шаровары все порвали — а российские либералы молчат!



Это что? У них типа воскресенье? Или поняли, что есть вещи на которые лучше не говорить (нет, не верю)? Методички не поступили? Суббота удалась, что до сих пор похмеляются?

И вот эти люди хотят победить Путина. Тьфу. Вовремя я из этого лагеря дернул — не люблю необязательных людей!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», сообщил телеканал Sky News Arabia. По словам и.о. премьер-министра Ирака, он отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в […]