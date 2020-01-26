Врач назвал условие заразности раковых заболеваний

По словам российского онколога и иммунолога Даниила Щепеляева, существует вероятность передачи ракового заболевания от человека к человеку при наличии тяжелой формы иммунодефицита. Впрочем, в категорию риска относятся люди, живущие на заместительной терапии, отметил специалист.

Тем не менее, в медицине уже бывали случаи, причем неоднократные, когда пациентам с тяжелой формой иммунодефицита передавались злокачественные новообразования. В медицинской практике может встретиться вирусный вид онкологии – саркома Рауса, которая пока была найдена исключительно у животных, случаев обнаружения недуга у человека пока не зафиксировано.

В заключении Щепеляев отметил, что медики пока не имеют однозначного понимания, из-за чего у людей возникают раковые заболевания. В связи с этим и о передаче недуга пока нет возможности говорить.

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