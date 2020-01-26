Татьяна Навка намекнула, что Чернышёв и Анастасия Заворотнюк могли бы никогда не встретиться

Прославленная фигуристка Татьяна Навка в Facebook-аккаунте Navka Show поделилась малоизвестным фактом из биографии коллеги Петра Чернышёва. Супруга Дмитрия Пескова «косвенно» намекнула, что Анастасия Заворотнюк могла никогда не встретиться со своим нынешним супругом, если бы он много лет назад сделал другой выбор.

В публикации речь идёт о том, что изначально Пётр Чернышов больше времени уделял хоккею, и именно в данном виде спорта планировал строить карьеру. Однако по настоянию родных всё же стал фигуристом, а через много лет и участником программы «Танцы на льду», ведущей которой была Анастасия Заворотнюк. Именно благодаря шоу произошло знакомство спортсмена и актрисы, переросшее в романтические отношения и счастливый брак.



Свадьба Заворотнюк и Чернышёва состоялась в сентябре 2008 года, а ещё через 10 лет семья пополнилась совместной дочерью Милой. Все прожитые в браке годы супруги демонстрировали искреннее отношение друг к другу. Несколько месяцев назад у Заворотнюк диагностировали опасный недуг. Сейчас артистка проходит назначенные курсы лечения, а Чернышёв постоянно заботится о жене, посвящая ей и маленькой Миле всё свободное от выступлений время.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», сообщил телеканал Sky News Arabia. По словам и.о. премьер-министра Ирака, он отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в […]