Ксения Собчак заявила, что Маргарита Симоньян станет главой «Газпром-медиа»

26.01.2020, 20:30, Разное

По мнению светской львицы Ксении Собчак, журналистка Маргарита Симоньян вскоре займет должность главы холдинга «Газпром-медиа». Соответствующими размышлениями телеведущая поделилась в своем канале в Telegram.
Как стало известно, нынешний генеральный директор холдинга Дмитрий Чернышенко покидает свой пост из-за назначения на должность заместителя председателя российского правительства, отвечающего за сферу спорта, туризма и культуры. Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своем канале в шутку отметила, что не сможет этого сделать в связи с перенесенным сердечным приступом.

Впрочем, опровергать или подтверждать слова Собчак она не стала. Напомним, что «Газпром-медиа», помимо владения прав на некоторые интернет-ресурсы, занимается производством фильмов, дистрибуцией, а также представлен в прессе, на радио и телевидении. В 2018 году выручка холдинга превысила 95 миллионов рублей.



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