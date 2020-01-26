NBC — американский политик рассказал, как Обама назвал Трампа «фашистом»

В новом документальном фильме о Хиллари Клинтон сенатор Тим Кейн вспоминает свой телефонный разговор с Бараком Обамой. По словам политика, во время предвыборной кампании 2016 года американский президент просил его держать подальше от Белого дома «фашиста», под которым подразумевался Дональд Трамп, передаёт NBC News.



Reuters

Во время предвыборной кампании 2016 года Барак Обама называл Дональда Трампа «фашистом». Это заявление якобы было сделано тогдашним президентом США во время разговора с сенатором от штата Вирджиния Тимом Кейном, пишет NBC News.

Видеофрагмент с признанием Кейна вошёл в новый четырёхсерийный документальный фильм о Хиллари Клинтон. Когда и где именно был снят этот клип, неизвестно, отмечает телеканал.

«Вчера вечером мне позвонил президент Обама и заявил: «Тим, помни, не время быть пуристом. Ты должен держать фашиста подальше от Белого дома», — говорит Кейн в ролике, находясь в компании Клинтон и своей жены Анны Холтон.

В ответ Клинтон кивает головой и произносит: «Я чувствую точно так же». После этого она кладёт руки на грудь и добавляет: «Но действительно на нас лежит огромная ответственность».

После отставки Обама редко позволял себе публичные выпады в адрес действующего президента. Его сравнение Трампа с фашистом — гораздо более острая критика по сравнению с тем, что он допускал во время и после предвыборной кампании, считает NBC News.

На национальном съезде Демократической партии 2016 года Обама заявлял, что «доморощенные демагоги» были одной из политических сил, которые угрожают американским ценностям. Многие сочли, что эта ремарка относилась к Трампу, который на тот момент был кандидатом в президенты.

Позже Обама осуждал некоторые политические решения Трампа, в том числе выход из Парижского договора по климату. Он также неявно высмеивал привычки президента, заявляя, что лидерам стоит избегать социальных сетей.

Отрывки из документального сериала «Хиллари» уже наделали шума на этой неделе. В них Клинтон обрушивается на своего соперника по жёсткой внутрипартийной гонке — сенатора Берни Сандерса.

«Он никому не нравится. Никто не хочет с ним работать. Он ничего не сделал. Он был политиком — карьеристом. Всё это было обычной чепухой, и мне очень жаль, что люди на неё купились», — рассуждает Клинтон, говоря о кампании Сандерса.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ на семь лет за контрабанду наркотиков, направила президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом «Новой газете» сообщили представители Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. «Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения […]