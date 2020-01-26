El Mundo — американский адмирал заявил об улучшении ситуации в Балтийском море между НАТО и Россией

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго в интервью El Mundo заявил об улучшении ситуации в Балтийском море между силами НАТО и России. Между тем он также напомнил о недавнем сближении российского разведывательного корабля и американского эсминца в Аравийском море, назвав случившееся безответственным и совершенно неприемлемым поведением со стороны Москвы.



Reuters

Ситуация с «негативными инцидентами» в Балтийском регионе между Россией и НАТО в последнее время серьёзно исправилась, заявил в интервью El Mundo командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

«Ситуация с негативными инцидентами в Балтийском море между Россией и НАТО или силами США в последнее время серьёзно исправилась. Но две недели назад произошло довольно серьёзное сближение российского разведывательного корабля и эсминца Farragut. Они слишком сильно сблизились и оказались на расстоянии менее 60 ярдов друг от друга. Произошло это в Аравийском море», — заявил Фогго.

По мнению американского адмирала, это был «безответственный манёвр».

«Безответственное поведение, совершенно неприемлемое», — отметил он.

Кроме того, он добавил, что этот случай меняет положение дел между военно-морскими силами различных стран, которое улучшалось как в воздухе, так и в море.

Джеймс Фогго в интервью испанской газете также посетовал на то, что Мадрид вкладывает недостаточно средств в свою оборону.

«Инвестиции составляют менее 1% ВВП. Союзники по альянсу договорились увеличить (оборонный. — ИноТВ) бюджет до 2%. Испании нужно увеличить свой оборонный бюджет и таким образом сделать вклад в бюджет всех союзников», — подчеркнул американский адмирал.

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