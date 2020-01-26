Мнение: Бесполезная борьба против угля, незелёная Coca Cola и рост производства мяса

1. Закрытие большого числа угольных электростанций и шахт на Западе – вот, что представители зелёного движения могут записать в число своих главных побед. Вероятно, активисты даже смогли улучшить экологическую обстановку в местах добычи и сжигания угля. Однако в плане борьбы с глобальным потеплением погром угольной отрасли даже близко не дал какого-либо решающего эффекта. Вот об этом рассказывает «Орда Мордора»:

https://tlg.name/orda_mordora/3165

Американская Environmental Integrity Project (EIP) опубликовала отчёт, из которого следует, что вся глобальная борьба против угля была бесполезной. По той причине, что добыча и потребление угля в мире стабильно сокращается, а объём выбрасываемых парниковых газов столь же упорно растёт. В качестве примера приводится закрытая осенью угольная ТЭС Navajo. После её остановки выбросы должны были уменьшиться на 16 млн тонн в год, но в реальности этого не произошло. Просто в это же время в Луизиане заработал громадный нефтехимический комплекс St. James Parish, трубы которого выплёвывают ничуть не меньше всякой нехорошей бяки. Тогда же на полную раскочегарился комбинат по производству пластиков Formosa, что дало ещё плюс 13 млн тонн.

Это только один пример и только в США, в глобальном же масштабе дела обстоят аналогично. В EIP считают, что уже к 2025 году объём выбросов в атмосферу вырастет на дополнительные 227 млн тонн, что по сравнению с 2018-ым даст чистый прирост в 30%. Больше половины придётся на стремительно растущую нефтегазовую отрасль: бурение, добыча топлива, его транспортировка и переработка. В ближайшее время в штатах будет одновременно функционировать сразу девятнадцать СПГ-предприятий, они добавят в «небесный бульон» дополнительные 68 млн т. метана и прочих гидрофторуглеродов.

Экологи в недоумении – как же так, уголь с мировой арены удалён, но каменный цветок всё никак не выходит.

Дорогие сферические Греты, понимаете ли, в чём дело. Чтобы по-настоящему снизить выбросы, не достаточно просто вычеркнуть из мировых табелей старый добрый уголь. Памятуя, что общемировые потребности в энергоресурсах постоянно растут, освободившуюся нишу по умолчанию займут другие – газ, нефть или херсонский горох. И в результате, к вящей печали ледников Гренландии, в воздух полетят всё те же тонны парниковой прелести.

Затормозить глобальное потепление можно только одним путём – замедлив потребление и производство всего и вся: бензина, зубных имплантов, садовой мебели, метеозондов, фонарных столбов и нейлоновых рейтуз. То есть мировой бизнес и правительства стран должны осознанно принять стратегию угасания, урезая рабочие места, отчисления в бюджет и научно-исследовательские программы. Фактически человечество должно начать регрессировать.

2. Представительница компании Coca–Cola на форуме в Давосе заявила, что самый дорогой в мире безалкогольный бренд не будет отказываться от своей привычной пластиковой тары, так как клиентам это может не понравиться. Мол, стеклянные бутылки и алюминиевые банки «не такие лёгкие и их нельзя повторно закрывать»:

https://www.bbc.com/news/business-51197463

Отказ США вливаться в европейский тренд на тотальную зеленизацию и экологизм – вовсе не блажь отдельно взятого президента Трампа. За Трампом и республиканцами стоят жадные американские корпорации, которые не хотят платить «зелёный налог» в какой-либо форме. Мало того, на коллективную Грету плюют не только нефтегазовые компании, но и производители продуктов широкого потребления, вроде той же Кока–Колы, бизнес которой, казалось бы, сильно зависит от общественного мнения.

3. Похоже, мы вплотную подошли к моменту, когда российские фермеры вынуждены будут крепко заняться производством говядины. С птицами и свиньями вопрос уже решён, там уже ловить нечего. Деньги остались только в коровах:

https://www.agroinvestor.ru/column/andrey-dalnov/33095-rossiyskiy-rynok-svininy-na-poroge-pervogo-lokalnogo-krizisa-pereproizvodstva/

Сводную статистику по производству, импорту-экспорту и потреблению мяса в нашей стране приводит genby:

https://genby.livejournal.com/817212.html

Рост производства птицы замедлился почти до нуля, со свиньями, овцами и козами темпы пока получше, но российский рынок идёт к насыщению, а один только экспорт навряд ли сможет обеспечить хорошие темпы роста.

Кстати, забавный факт, который тщательно обходят молчанием паникёры: поголовье КРС в нашей стране постепенно падало в последние несколько лет, а вот общий надой молока за то же время заметно вырос, причём отнюдь не за счёт известной технологии из советского анекдота.

Источник: Место для дискуссий

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