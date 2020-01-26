Опубликован ТОП-5 лучших подержанных авто за 1 миллион рублей

За 1 миллион рублей на данный момент можно приобрести неплохой автомобиль бюджетного класса, но за эти же деньги на вторичном рынке можно поискать и модель бизнес-сегмента. Эксперты опубликовали ТОП-5 подержанных машин, которые могут заинтересовать многих россиян.

Корейский седан Kia Optima является одним из самых надежных автомобилей бренда, обладая хорошим оснащением и доступной стоимостью. Третья генерация оснащена 2,0- или 2,4-литровым бензиновым двигателем на 150 и 180 лошадиных сил. Следом располагается немецкая модель Volkswagen Tiguan – на вторичном рынке первое поколение кроссовера по-прежнему актуально, во многом благодаря широкому выбору модификаций. ТОП-3 закрывает еще один представитель немецкого автопрома — BMW 3-Series, подходящий для любителей динамичной езды.

Еще одним корейским транспортным средством в данном рейтинге становится Hyundai Creta. За 1 миллион рублей можно приобрести неплохую комплектацию с 2,0-литровым 150-сильным мотором, полным приводом и автоматической КПП. В заключение эксперты выделяют Toyota Camry – даже сейчас на вторичном рынке легко найти надежный и долговечный экземпляр, не доставляющий особых проблем в эксплуатации.

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