Ученые: Восстановлением ДНК могут заниматься сперматозоиды

Исследователи заявили, что сперматозоиды человека благодаря активности их генов способны восстанавливать ДНК и лишь потом передавать ее следующему поколению.
Инициаторами проведения масштабного исследования стали эксперты из Нью-Йоркского, Техасского и Колумбийского университетов. Они выяснили, что сперматозоиды человека активируют до 90% содержащихся в них генов. Такая активность генов позволяет сперматозоидам восстанавливать ДНК и защищать целостность их генетической информации, передающейся следующему поколению. Кроме того, оказалось, что такая репарация в сперматозоидах является менее активной в генах, которые активируются или транскрибируются реже.
Проведенные эксперименты показали, что гены, активированные даже несколько раз во время развития сперматозоидов, содержат на 15-20% меньше ошибок кода ДНК.
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