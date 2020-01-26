Ученые: Восстановлением ДНК могут заниматься сперматозоиды

26.01.2020, 20:14, Новости дня

Исследователи заявили, что сперматозоиды человека благодаря активности их генов способны восстанавливать ДНК и лишь потом передавать ее следующему поколению.

Инициаторами проведения масштабного исследования стали эксперты из Нью-Йоркского, Техасского и Колумбийского университетов. Они выяснили, что сперматозоиды человека активируют до 90% содержащихся в них генов. Такая активность генов позволяет сперматозоидам восстанавливать ДНК и защищать целостность их генетической информации, передающейся следующему поколению. Кроме того, оказалось, что такая репарация в сперматозоидах является менее активной в генах, которые активируются или транскрибируются реже.

Проведенные эксперименты показали, что гены, активированные даже несколько раз во время развития сперматозоидов, содержат на 15-20% меньше ошибок кода ДНК.



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