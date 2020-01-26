Американцы представили приложение, способное заменить психиатра

26.01.2020, 20:14, Новости дня

Сотрудники Калифорнийского университета сообщили о готовности голосового бота-психиатра. Предполагается, что на начальных этапах лечения робот может заменить психиатра.

Американские разработчики потратили немало времени, чтобы создать уникальную программу, способную хотя бы частично заменить психиатра. Изначально ученые знали, что задача будет сложной, однако на деле все оказалось еще более непросто. Тем не менее, голосовой бот-психиатр уже разработан. Он способен анализировать жалобы пациента с психическими болезнями, а затем давать рекомендации. Авторы разработки уже провели огромное количество тестов робота и определили, что его рекомендации сопоставимы с консультациями живого человека.

Пока неизвестно, когда программа-бот начнет активно использоваться. Эксперты планируют провести еще ряд экспериментов, чтобы определить слабые места программы и доработать ее.



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