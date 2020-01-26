Мнение: Мутация

Новый тип короновируса типа 2019-nCoV начал адаптироваться, из-за чего возможность заразиться им повысилась. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

У заявления китайского руководителя могут быть два объяснения. Во-первых, вирус и правда, стремительно мутирует, а потому встает вопрос о том, можно ли найти лекарство при таких его особенностях. Второе объяснение — китайские власти сознательно преуменьшают масштабы произошедшего, но теперь нужно объяснять явные нестыковки.

Второе объяснение не лишено смысла — буквально на днях радиошоу американского ультра-правого Хала Тёрнера сообщило, что в Китае ситуация кардинально отличается от официальных заявлений — в зоне карантина 23 миллиона человек, 2,8 млн инфицированы, 112 тысяч — умерли.

Информацию опровергли, да и выглядит она явно несоразмерной, однако интерес китайских властей к существенному преуменьшению масштабов происходящего вполне может быть объясним. Поэтому версия о стремительной мутации вируса может помочь несколько скорректировать официальные цифры, переложив "вину" на вирус, который, понятно, опровергнуть ничего не может.

Тем не менее, пока кризис носит явно внутрикитайский характер. За пределами Китая меры по контролю над ситуацией позволяют её держать. Карантинные мероприятия на транспорте и немедленное реагирование на подозрение в болезни пока вполне эффективны во всех странах.

Источник: Эль Мюрид

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