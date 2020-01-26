Умер экс-спикер РПЦ Чаплин, который говорил, что «Крыма мало» и призывал к захвату Украины

Экс-спикер Русской православной церкви (РПЦ), протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 января. Об этом «Интерфаксу» сообщили очевидцы, ТАСС получило подтверждение в пресс-службе храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем.

По словам прихожанина храма Феодора Студита Александра Петрунько, экс-спикер РПЦ умер примерно в 16.30. 51-летний Чаплин сидел на лавочке возле церкви, священнику «вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», рассказал мужчина.

Чаплин был спикером РПЦ с 2009 до конца 2015 года. В 2015 году он утверждал, что российские военные выполняют в Украине «миротворческую миссию», а российскую военную операцию в Сирии называл «священной борьбой». В апреле 2018-го Чаплин заявил, что Россия должна потребовать за отказ от поддержки президента Сирии Башара Асада согласие стран Запада на захват РФ части Украины, как это было в Крыму.

В январе 2019 года священник, выступая в Москве на митинге против передачи Россией Курильских островов Японии, заявил, что РФ «слишком долго отступала».

«Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси – Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и окружающих его русских земель так же, как относились предки в 40-е годы. Мы можем изменить эту ситуацию», – говорил он.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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