Умер экс-спикер РПЦ Чаплин, который говорил, что «Крыма мало» и призывал к захвату Украины

Экс-спикер Русской православной церкви (РПЦ), протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 января. Об этом «Интерфаксу» сообщили очевидцы, ТАСС получило подтверждение в пресс-службе храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем.
По словам прихожанина храма Феодора Студита Александра Петрунько, экс-спикер РПЦ умер примерно в 16.30. 51-летний Чаплин сидел на лавочке возле церкви, священнику «вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», рассказал мужчина.
Чаплин был спикером РПЦ с 2009 до конца 2015 года. В 2015 году он утверждал, что российские военные выполняют в Украине «миротворческую миссию», а российскую военную операцию в Сирии называл «священной борьбой». В апреле 2018-го Чаплин заявил, что Россия должна потребовать за отказ от поддержки президента Сирии Башара Асада согласие стран Запада на захват РФ части Украины, как это было в Крыму.
В январе 2019 года священник, выступая в Москве на митинге против передачи Россией Курильских островов Японии, заявил, что РФ «слишком долго отступала».
«Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси – Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и окружающих его русских земель так же, как относились предки в 40-е годы. Мы можем изменить эту ситуацию», – говорил он.
ВИДЕОВидео: Я ватнику ссу в глаза а он кричит — ФЕЙК / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикации The Associated Press отрезали черную эко-активистку из Уганды.Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки". После чего началась эпическая битва […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Есть пострадавшие: на Урале в жилом доме взорвался газ / 24 января
- «Просто аморально!»: Бородина взбесилась из-за действий знаменитой актрисы / 10 декабря
- Мнение: Теория неразбитых витрин / 26 ноября
- Как отпраздновали Рождество дочки Кайли Дженнер и Ким Кардашьян: сумки за десятки тысяч долларов, жакет Майкла Джексона и розовые тролли / 25 декабря
- Ну полный инклюзив / 14 декабря
- Мнение: Полез на дочь? Убила / 14 января
- Автоконцерн Audi привезет в Россию много новинок в 2020 году / 28 декабря
- Первый раз: Лазарев удивил народ новостями из жизни дочери / 21 декабря