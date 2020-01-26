Дмитрий Тарасов показал встречу с полуторагодовалой дочерью Миланой после длительного расставания

Отечественный футболист Дмитрий Тарасов в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовал ряд новых роликов. Спортсмен показал трогательную встречу с полуторагодовалой дочерью Миланой после первого длительного расставания.

Около двух недель назад Дмитрий Тарасов уехал на сборы, о чём пояснила своим подписчикам супруга футболиста Анастасия Костенко. Модель сейчас находится на девятом месяце беременности, поэтому переживала, что муж не сможет в этот раз присутствовать на родах, так как вряд ли успеет вернуться вовремя. В то же время пара надеялась, что всё будет нормально и Тарасов увидит рождение ещё одной дочери.



В обнародованных в соцсети роликах футболист рассказывает, что вернулся домой накануне поздним вечером, когда Милана уже спала, поэтому малышка не знает о возвращении отца, а он планирует сделать ей сюрприз. В это время девочка уже проснулась и была с матерью в спальне, а увидев входящего в комнату отца обрадовалась и с удовольствием пошла к нему на руки.

Дмитрий Тарасов признался, что немного переживал, как пройдёт встреча, ведь за полтора года он впервые так надолго уехал от семьи, но был принят дочерью эмоционально и трогательно.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикации The Associated Press отрезали черную эко-активистку из Уганды.Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки". После чего началась эпическая битва […]