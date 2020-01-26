Алёна Кравец решилась на проведение операции по восстановлению девственности

26.01.2020, 20:04, Разное

Блогер и светская львица Алёна Кравец, нередко эпатирующая публику неординарными поступками и высказываниями, решилась на проведение операции по восстановлению девственности. По словам частой участницы скандальных ток-шоу, пластические хирурги «выстраивались в очередь», предлагая ей свои услуги совершенно бесплатно.
Некоторое время назад Алёна Кравец призналась, что не отказалась бы от операции по восстановлению девственности, а чуть позже рассказывала, что самые известные специалисты в области пластической хирургии начали наперебой предлагать ей свои услуги, но с выбором она всё же долго не могла определиться. При этом доктора обращались к ней как, к «раскрученной медийной личности», которая сможет прорекламировать их клинику в обмен на бесплатное оперативное вмешательство. Блогер даже высказала мнение, что «колдовать над сокровищницей» такого человека, как она, многие «почтут за честь», но право выбора всё же остаётся за пациентом.

На текущий момент Алёна Кравец приняла окончательное решение и совсем скоро восстановит девственность в клинике Сергея Блохина – одного из ведущих специалистов РФ в сфере пластической хирургии. Стоит отметить, что некоторые поклонники Кравец задают ей вопрос, чем продиктовано подобное решение, ведь 34-летняя светская львица давно мать, а потому в её случае «девственница» будет звучать по меньшей мере странно. Ответа фанаты пока так и не получили.



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