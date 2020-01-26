Мнение: Враги губернаторов

Еще не улеглись страсти по поводу главы Чувашии, неудачно подшутившего над майором МЧС, а на подходе уже новый скандал.
На этот раз отличился глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который умудрился сравнить мусорную свалку с легендарным Мамаевым курганом.
Видимо, не зря говорят, что у умного в голове, то у дурака на языке… Надо же ляпнуть такое! И это в год 75-летий Победы!
Похоже, наступило время, когда самыми серьезными врагами губернаторов становятся их языки…
На снимке: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикации The Associated Press отрезали черную эко-активистку из Уганды.Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки". После чего началась эпическая битва […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Письмо: «Завтрак с шампанским, цветы, билет на концерт классической музыки» / 1 декабря
- Команда аристократки / 3 декабря
- «У обоих была химиотерапия»: Галкин впервые откровенно о раке / 24 декабря
- Наталья Рудова назвала певца Егора Крида идеальным мужчиной / 25 декабря
- Жительница Чикаго на прогулке с собакой обнаружила высокое черное существо без рук / 15 января
- Названы самые популярные среди туристов регионы России / 31 декабря
- Пугающее исчезновение Дианы Огат / 24 декабря
- Пусть Путин говорит от имени «ЛДНР»: Нардеп ответила Лаврову о прямых переговорах с боевиками / 29 ноября