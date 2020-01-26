Мнение: Враги губернаторов

26.01.2020, 20:00, Разное

Еще не улеглись страсти по поводу главы Чувашии, неудачно подшутившего над майором МЧС, а на подходе уже новый скандал.

На этот раз отличился глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который умудрился сравнить мусорную свалку с легендарным Мамаевым курганом.

Видимо, не зря говорят, что у умного в голове, то у дурака на языке… Надо же ляпнуть такое! И это в год 75-летий Победы!

Похоже, наступило время, когда самыми серьезными врагами губернаторов становятся их языки…

На снимке: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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