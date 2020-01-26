До изоляции Уханя оттуда выехали 5 млн жителей

Из китайского города Ухань, с которого началось распространение нового коронавируса, выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти его закрыли. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.
По его словам, люди уехали и из-за опасений, связанных с вирусом, и из-за приближения Нового года по лунному календарю.
Как отмечает «Интерфакс», в Ухане на данный момент 2,7 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением. В городе зарегистрированы 533 случая заражения коронавирусом.
Заболевшие, помимо Китая, уже обнаружились в Таиланде, США, Японии, Южной Корее, Гонконге, Макао, Тайване, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии.
Число умерших от пневмонии после заражения новым вирусом достигло 56. Общее количество заразившихся приближается к 2 тысячам человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На одной из фотографий с Гретой Тунберг в публикации The Associated Press отрезали черную эко-активистку из Уганды.Отрезанная эко-активистка заявила, что только после этого она поняла, "что такое расизм", после чего начала допытываться у "уважаемого издания", почему ее вырезали с фотографии и обвинила AP в том, что та "затирает голос Африки". После чего началась эпическая битва […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: ПД-16 и Б-380 утилизируют / 16 декабря
- Мнение: Громкая дура и тихий неадекват / 5 января
- Мнение: Про ревность / 21 апреля
- Юлия Демидова: что следует учесть перед переходом во фриланс / 16 декабря
- Вера Брежнева решила попробовать себя в качестве комика на сцене Comedy Club / 7 декабря
- Актриса из фильма «Первый Мститель» Молли Фитцджеральд подозревается в убийстве матери / 2 января
- В Екатеринбурге шестилетняя девочка на видео рассказала о домогательствах / 5 января
- 15 самых ярких пар на красной дорожке «Золотого глобуса-2020»: выбираем лучшую / 6 января