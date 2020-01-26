До изоляции Уханя оттуда выехали 5 млн жителей

26.01.2020, 19:57, Новости дня

Из китайского города Ухань, с которого началось распространение нового коронавируса, выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти его закрыли. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.

По его словам, люди уехали и из-за опасений, связанных с вирусом, и из-за приближения Нового года по лунному календарю.

Как отмечает «Интерфакс», в Ухане на данный момент 2,7 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением. В городе зарегистрированы 533 случая заражения коронавирусом.

Заболевшие, помимо Китая, уже обнаружились в Таиланде, США, Японии, Южной Корее, Гонконге, Макао, Тайване, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии.

Число умерших от пневмонии после заражения новым вирусом достигло 56. Общее количество заразившихся приближается к 2 тысячам человек.

 



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